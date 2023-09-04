Empresários do Minho pedem redução significativa da carga fiscal sobre trabalho

A Associação Empresarial do Minho (AEMinho) defendeu hoje a necessidade de uma redução "significativa e efetiva" da carga fiscal dos trabalhadores, especialmente os mais jovens, tanto em sede de IRS como dos descontos para a Segurança Social..Em comunicado, aquela associação, com sede em Braga, sublinhou que é urgente fazer com que o IRS "reflita o tecido social em Portugal".."Somos um país assente na classe média e os escalões de IRS devem refletir isso mesmo. Menos escalões, com uma incidência de contribuições nos rendimentos mais elevados e com menos incidência nos rendimentos mais reduzidos, mas com uma correspondência realista na situação económica e no seu impacto nos rendimentos", explica..Para a AEMinho, "não se pode considerar ricos aqueles contribuintes que nem uma casa conseguem arrendar ou que não conseguem fazer face à escalada inflacionista".."Tem de existir um observatório que acompanhe e ajuste estas situações", aponta..Por outro lado, a associação diz que não se pode "eternizar o falhanço que foi o esquema de Segurança Social adotado no passado, pressionando os trabalhadores com cargas de contribuições elevadas".."Mesmo o sistema tem de ser repensado, na medida em que, claramente, foi e é um fracasso do ponto de vista da sua sustentabilidade", sustenta..A AEMinho diz que é preciso "pensar num sistema no qual o contribuinte possa optar e assumir escolhas em matéria de contribuições, com a respetiva correspondência nas futuras pensões e assistência".."Mais uma vez, evidenciamos que o Estado não gere melhor do que o privado, como aliás é evidente pelo estado em que se encontra a Segurança Social em Portugal", refere..Segundo a AEMinho, a redução efetiva e concreta da carga fiscal é "uma emergência nacional"..Nesse sentido, diz ainda ser "imperativo" que as taxas que são cobradas aos contribuintes "sejam reduzidas e muitas vezes eliminadas"..Considera que "não é sustentável nem próspera uma economia na qual se paga ao Estado para fazer tudo, mesmo e essencialmente o que nem consome recursos do mesmo, nem tem sequer relação com ele".."É mais uma questão de lisura. Os cidadãos não se apercebem dos milhões de euros que pagam em taxas e taxinhas pelo poder que o Estado tem de complicar e maquilhar estes processos", critica.