Empresas com prejuízos fiscais em 2024 vêm o imposto agravado em 2025

Em 2025 as empresas que no próximo ano apresentem resultados negativos vão voltar a pagar mais imposto, no âmbito das tributações autónomas do IRC..Segundo revela o Eco, de acordo com a Autoridade Tributária, em 2021 existiam cerca de 190 mil empresas - 186 685 mais concretamente - que apresentavam prejuízos fiscais. Devido a esta condição poderão estar sujeitas ao agravamento em 10 pontos percentuais das tributações autónomas do IRC..Recorde-se que esta penalização estava suspensa desde 2022 devido à pandemia e à crise da energia. Agora, diz o Ministério da Finanças, que "retoma-se para o ano de 2024 o regime-regra, que vigora desde 2014, penalizando as empresas que apresentem prejuízo, desincentivando práticas que comportam um risco de fraude ou evasão fiscal".