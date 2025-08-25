Empresas de Elon Musk apresentam queixa em tribunal contra Apple e OpenAI

Duas das empresas de Elon Musk, o X (antigo Twitter) e a xAI, especializada em inteligência artificial (IA), apresentaram queixa em tribunal contra a Apple e a OpenAI por considerarem que “inibem a concorrência e a inovação em IA”.Na queixa apresentada esta segunda-feira, 25 agosto, num tribunal federal do Texas, nos EUA, as empresas do bilionário alegam que o fabricante do iPhone e o dono do ChatGPT concordaram em integrar o assistente de IA nos smartphones da Apple, bloqueando rivais como o Grok, o assistente de IA da xAI.“Esta é a história de dois monopólios que unem forças para garantir o seu domínio contínuo num mundo agora impulsionado pela tecnologia mais poderosa já criada pela humanidade: a inteligência artificial”, afirma a queixa..“Move fast and break things.” O Grok é a IA que ousa errar para aprender. A X e a xAI afirmam que a Apple detém 65% do mercado de smartphones nos Estados Unidos, enquanto a OpenAI controla pelo menos 80% do mercado de assistentes de IA generativa, graças ao ChatGPT.A Apple e a OpenAI anunciaram a sua parceria em junho de 2024, integrando o assistente de IA em algumas funcionalidades do iPhone, nomeadamente o seu assistente de voz Siri.De acordo com a queixa, este acordo daria ao ChatGPT acesso exclusivo a “milhares de milhões de pedidos de utilizadores” provenientes de centenas de milhões de dispositivos..xAI lança gratuitamente Grok 4 a todos os utilizadores para competir com ChatGPT. Musk também acusa a Apple de manipular a classificação da App Store para favorecer o ChatGPT, enquanto atrasa a aprovação das atualizações da aplicação Grok.A sua empresa reclama vários milhares de milhões de dólares em danos e juros, bem como uma uma ordem formal permanente para pôr fim às alegadas práticas anticoncorrenciais. Além disso, solicita um julgamento perante um júri.“Esta nova queixa corresponde bem ao comportamento recorrente do Sr. Musk, caracterizado pelo assédio”, reagiu um porta-voz da OpenAI..ChatGPT recebe mais de 2,5 mil milhões de pedidos diariamente em todo o mundo. A Apple não respondeu ainda a um pedido de comentário da agência AFP.Musk já havia criticado a OpenAI no ano passado, acusando-a de quebra de contrato por colocar os interesses comerciais à frente de uma suposta missão original de usar a IA de forma altruísta, mas foi a aliança da OpenAI com a Apple para integrar os seus 'chatbots' em todos os produtos da Apple (telefones, tablets e computadores) que fez com que essa rivalidade se intensificasse.Paralelamente, Musk tentou aproximar-se de Mark Zuckerberg, o fundador da Meta, para fazerem juntos uma oferta de 97,4 mil milhões de dólares para adquirir a OpenAI no início deste ano, de acordo com documentos judiciais publicados na quarta-feira passada, mas essa iniciativa não se concretizou..ChatGPT poderá aceder a dados através do OneDrive e do Google Drive. Uma possível união entre os dois titãs da tecnologia é surpreendente, já que publicamente os dois magnatas se enfrentaram nas redes sociais, especialmente desde que Musk adquiriu o Twitter, rede social que concorre diretamente com o Facebook e o Instagram, plataformas que fazem parte da Meta.