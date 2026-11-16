Empresas lideram pagamentos do PRR que já somam quase 16 mil milhões de euros

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já pagou quase 16 mil milhões de euros aos seus beneficiários, sobretudo empresas, segundo o último relatório de monitorização.

O total de pagamentos está em 15.953 milhões de euros, acima dos 15.750 milhões de euros anteriormente reportados.

De acordo com o documento da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, com dados até à passada quarta-feira, este valor equivale agora a 73% do montante contratado e do aprovado.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (5.582 milhões de euros), as entidades públicas (3.181 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (2.796 milhões de euros) e as empresas públicas (1.694 milhões de euros).

Com menos de 1.000 milhões de euros recebidos surgem as escolas (651 milhões de euros), as instituições do ensino superior (609 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (535 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (505 milhões de euros) e as famílias (401 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 25.233 milhões de euros, um valor inalterado face à semana anterior.

A liderar as aprovações de projetos estão as empresas (9.009 milhões de euros), seguidas pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.875 milhões de euros), pelas entidades públicas (4.664 milhões de euros) e pelas empresas públicas (2.583 milhões de euros).

Depois surgem as instituições do ensino superior (997 milhões de euros), as escolas (995 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (883 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (735 milhões de euros) e as famílias (490 milhões de euros).

Até 11 de novembro, o PRR recebeu 556.204 candidaturas, sendo que 528.331 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas estão em 396.859, mais 32.

O PRR destina-se a implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.