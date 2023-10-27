Empresas sobem impacto na economia para 50% do valor acrescentado em 2022

As empresas portuguesas aumentaram o seu impacto na economia, tendo atingido 50% do seu valor acrescentado bruto (VAB) no ano passado, segundo uma análise da Iberinform, filial da Crédito y Caución.."As empresas portuguesas aumentaram o seu impacto na economia atingido 50,4% do seu valor acrescentado bruto em 2022", indicou em comunicado..Verificou-se igualmente uma deterioração do risco de tesouraria associado ao endividamento de setores como o das bebidas, têxteis, vestuário e calçado, construção, imobiliário, mobiliário e impressão..Por sua vez, o prazo médio de pagamento aos fornecedores recuou na indústria e nos serviços e houve um aumento de geração de caixa na indústria do vestuário e da celulose e do papel..Em 2022, registou-se uma "queda generalizada" nas margens comerciais brutas do tecido produtivo português, "uma vez que os seus preços finais não compensaram os aumentos dos preços dos materiais, bens, energia e serviços, num contexto marcado por limitações nas cadeias de valor e pelo impacto da inflação"..A descida das margens e do grau de valorização levou a um aumento dos riscos estratégicos por atividade económica..Já os ganhos de produtividade "estabilizaram a rentabilidade económica"..Os maiores aumentos da rendibilidade bruta e da margem económica de segurança ocorreram na silvicultura e na moda..A mesma análise também revelou que as empresas portuguesas conseguiram reduzir o seu risco financeiro e a sua exposição à subida das taxas de juro, sobretudo as atividades industriais..No que diz respeito à eficiência energética, no período em análise, houve um aumento geral dos custos por valor de produção, "com exceção de alguns setores com utilização muito intensiva de energia que foram protegidos do aumento dos preços"..A Iberinform disponibiliza soluções de gestão para as áreas financeiras, marketing e internacional.