Empresas vão gastar mais 10% no seguro de saúde dos trabalhadores

Da mesma forma, existe uma grande parte de custos destes planos relacionadas com Estomatologia e Oftalmologia que "sabemos serem áreas tradicionalmente com fraca cobertura por parte do SNS". Perante as limitações do setor público, as empresas sabem que oferecer planos de saúde aos seus funcionários é uma mais-valia. No entanto, como frisa Rita Silva, atualmente, estas "enfrentam um dilema entre a capacidade de continuar a acomodar aumentos consecutivos dos prémios dos planos de saúde e continuar a manter esses planos relevantes e úteis para os seus colaboradores".