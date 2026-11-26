As famílias em Portugal destinaram, em média, 16,3% do seu rendimento disponível para custear despesas de habitação durante o ano de 2025.

Este valor coloca o país na 14.ª posição no plano comunitário e abaixo do indicador médio da União Europeia, que se fixou nos 19%, segundo dados revelados pelo Eurostat.

O panorama entre os 27 Estados-membros revela discrepâncias assinaláveis na taxa de esforço associada ao teto. Enquanto em Chipre os encargos residenciais representaram apenas 11% dos recursos dos agregados familiares, na Grécia essa proporção ascendeu aos 35%.

No que diz respeito à posse de habitação, a taxa de proprietários em Portugal atingiu os 71,2%, superando a barreira europeia de 68%. A percentagem restante de 28,8% da população residente no país vivia em habitações sob o regime de arrendamento. No contexto europeu, o fosso entre a posse e o aluguer atinge os extremos na Alemanha, onde menos de metade da população (47%) possui casa própria, e na Eslováquia, onde esse número chega aos 94%.

O estudo do gabinete de estatísticas da União Europeia detalha ainda as caraterísticas e a tipologia dos fogos. Em Portugal, a dimensão média das habitações situou-se nas 1,7 assoalhadas, alinhando exatamente com o valor médio registado no espaço comunitário. Na Europa, Malta liderou a lista de espaço disponível com 2,2 quartos por habitação, enquanto a Roménia registou a menor média, fixando-se em 1,1 divisões.