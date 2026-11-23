O endividamento global do setor não financeiro em Portugal registou uma subida de 1,6 mil milhões de euros em setembro face ao mês de agosto, fixando-se nos 894,6 mil milhões de euros.

Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), a evolução do endividamento traduz desempenhos opostos entre o setor público e o setor privado da economia nacional.

A componente privada, que agrega empresas privadas e famílias, impulsionou a subida global ao crescer 2,9 mil milhões de euros, atingindo o montante de 507,2 mil milhões de euros.

Em sentido contrário, a dívida do setor público — onde se incluem as administrações e as empresas públicas — recuou 1,3 mil milhões de euros, descendo para os 387,4 mil milhões de euros.

No âmbito do setor público, o alívio financeiro foi determinado pela "diminuição dos empréstimos (menos 2,4 mil milhões de euros)", embora o efeito tenha sido mitigado pela subida da dívida na posse de investidores não residentes, assinala o BdP.

A dívida pública perante o setor financeiro e as empresas registou reduções, enquanto a dívida perante os particulares aumentou em 700 milhões de euros, alavancada pelo "acréscimo das aplicações em certificados de aforro e do tesouro".

O crescimento no setor privado foi impulsionado tanto pelo endividamento das famílias, que subiu 1,4 mil milhões de euros impulsionado pelo crédito à habitação concedido pelas instituições financeiras, como pelo endividamento das empresas privadas, que registou um acréscimo de 1,5 mil milhões de euros.

No indicador de variação anual, os dados do supervisor revelam uma aceleração no ritmo de crescimento, com o endividamento dos particulares a subir 10% e o das empresas a avançar 4,7% em termos homólogos.