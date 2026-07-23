Endividamento do setor não financeiro sobe 6,4 mil milhões para 883,2 mil milhões de euros em maio

O Banco de Portugal divulgou esta quinta-feira que o endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou 6,4 mil milhões de euros em maio, para um total de 883,2 mil milhões. Desse total, 497 mil milhões referem‑se ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 386,3 mil milhões ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em maio, o endividamento público subiu 2,9 mil milhões, sobretudo junto das administrações públicas (+1,4 mil milhões, refletindo principalmente um aumento de depósitos junto do Tesouro de mil milhões), do setor financeiro (+0,6 mil milhões, através de investimento em títulos de dívida pública), dos particulares (+0,5 mil milhões, por subscrição de certificados de aforro) e do exterior (+0,5 mil milhões, igualmente via títulos de dívida pública portuguesa).

O endividamento do setor privado cresceu 3,6 mil milhões de euros, com os particulares a aumentar o stock em 1,4 mil milhões principalmente por crédito à habitação, e as empresas privadas a aumentar em 2,2 mil milhões devido sobretudo a financiamento obtido junto do exterior, em particular empréstimos.