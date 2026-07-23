Economia

Endividamento do setor não financeiro sobe 6,4 mil milhões para 883,2 mil milhões de euros em maio

Diz o Banco de Portugal que 497 mil milhões referem‑se ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 386,3 mil milhões ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).
A atual sede do Banco de Portugal.
A atual sede do Banco de Portugal.
Publicado a

O Banco de Portugal divulgou esta quinta-feira que o endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou 6,4 mil milhões de euros em maio, para um total de 883,2 mil milhões. Desse total, 497 mil milhões referem‑se ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 386,3 mil milhões ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em maio, o endividamento público subiu 2,9 mil milhões, sobretudo junto das administrações públicas (+1,4 mil milhões, refletindo principalmente um aumento de depósitos junto do Tesouro de mil milhões), do setor financeiro (+0,6 mil milhões, através de investimento em títulos de dívida pública), dos particulares (+0,5 mil milhões, por subscrição de certificados de aforro) e do exterior (+0,5 mil milhões, igualmente via títulos de dívida pública portuguesa).

O endividamento do setor privado cresceu 3,6 mil milhões de euros, com os particulares a aumentar o stock em 1,4 mil milhões principalmente por crédito à habitação, e as empresas privadas a aumentar em 2,2 mil milhões devido sobretudo a financiamento obtido junto do exterior, em particular empréstimos.

A atual sede do Banco de Portugal.
Dívida do setor não financeiro sobe para 876 mil milhões de euros em abril
Banco de Portugal
endividamento
Administrações públicas
empresas públicas
particulares
empresas privadas
setor não financeiro
Diário de Notícias
www.dn.pt