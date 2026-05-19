Energia a disparar. Preços na produção industrial registam maior aceleração dos últimos três anos

Os preços da produção industrial subiram 3,8% em abril, face ao mesmo mês do ano passado. Em causa está a maior aceleração dos últimos três anos.

Os dados revelados esta terça-feira, pelo INE, apontam para uma aceleração de 3,8 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior, no Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI). É que, em março, o mesmo indicador havia registado uma variação nula.

Para a mexida registada em abril, muito contribuiu o agrupamento Energia, no qual os preços aumentaram 17,2% em abril (redução de 0,6% em março). Em causa está unicamente o disparo nos preços dos produtos petrolíferos, tendo gerado um contributo de 2,7 p.p. para o índice geral.

De resto, se excluída a energia, o índice geral aumentou 1,4% em abril, o que significa que ficou bastante abaixo do Índice de Preços ao Consumidor (subida de 3,3% no mesmo período).

De resto, em todos os agrupamentos foram registadas subidas nos preços. É o caso nos bens intermédios (2,3%), bens de investimento (2,1%) e bens de consumo (0,1%).

Posto isto, geraram-se, para a taxa de variação homóloga do índice geral, contributos de 0,8 pontos dos bens intermédios e 0,3 p.p. dos bens de investimento. Simultaneamente, registou-se um contributo nulo dos bens de consumo.