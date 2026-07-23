Energia de fontes renováveis pesa 26,2% no consumo da UE em 2025

A quota de energia de fontes renováveis no consumo final bruto na União Europeia (UE) aumentou, em 2025, para 26,2% face aos 25,2% homólogos, mas ainda longe da meta de 42,5% para 2030, divulga esta quinta-feira o Eurostat.
De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, Portugal surge, com uma quota de 36,7% de consumo final bruto de energia proveniente de fontes renováveis - ligeiramente acima dos 36,3% de 2024 -, e está no oitavo lugar de uma tabela liderada pela Suécia (65,4%), Finlândia (53%) e Dinamarca (48,2%).
As quotas mais baixas de renováveis foram registadas na Bélgica (14,9%), na Eslováquia (16,3%) e na Irlanda (17,2%).
Já no que respeita especificamente ao consumo de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis, Portugal surge no quarto lugar da tabela, com 65,6%, depois da Áustria (90,8%), da Suécia (89,2%) e da Dinamarca (77,7%), ocupando Malta (11,2%), a República Checa (19,2%) e o Luxemburgo 23,3% o final da tabela da UE.