Energias limpas ultrapassam fósseis pela primeira vez em termos mundiais. Portugal está na linha da frente

É um momento histórico para o ambiente. Pela primeira vez este ano, os parques eólicos e solares geraram mais eletricidade do que as centrais a carvão mundiais, naquilo que é uma viragem do sistema energético global. E que se deve mais à China e à Índia do que à Europa e aos EUA, revela um relatório do think tank climático Ember.Nos primeiros seis meses de 2025, as energias renováveis lideraram a crescente demanda mundial por eletricidade, levando mesmo a uma ligeira quebra no uso de carvão e gás, indica o relatório da Ember.Portugal está particularmente bem posicionado nesta matéria, sendo um dos que tem a maior quota de energias renováveis no seu mix energético. Em agosto último, o país atingiu mesmo uma quota de 80% e registou seis dias seguidos de produção de energia exclusivamente renovável. E esse resultado encorajou a ministra do Ambiente e da Energia a antecipar em quatro anos as metas de produção renovável já para 2026, num anúncio feito há uma semana.A estrela da companhia no primeiro semestre deste ano foi a energia solar. O mundo produziu quase um terço a mais de energia solar no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período de 2024, respondendo a 83% do aumento global da procura. A eólica cresceu pouco mais de 7%, mas, no seu conjunto, permitiu que as energias renováveis substituíssem os combustíveis fósseis pela primeira vez.Este marco representa "um ponto de viragem crucial", de acordo com Małgorzata Wiatros-Motyka, analista sénior de eletricidade da Ember e autora do relatório, citada pelo The Guardian."A energia solar e eólica estão a crescer rápido o suficiente para corresponder ao crescente apetite mundial por eletricidade. Isso marca o início de uma mudança em que a energia limpa está a acompanhar o crescimento da procura."A China e a Índia foram as principais responsáveis por este marco na ultrapassagem das energias renováveis, de acordo com o relatório da Ember. Isto aconteceu em contraste com os EUA e a Europa, que continuaram a depender mais de combustíveis fósseis.Um outro relatório, da Agência Internacional de Energia (AIE), concluiu que as energias renováveis globais podem mais que duplicar até o final da década, prevendo que 80% da nova capacidade de energia limpa venha da energia solar."O crescimento da capacidade global de energias renováveis nos próximos anos será dominado pela energia solar fotovoltaica – mas com a energia eólica, hidrelétrica, bioenergia e geotérmica também contribuindo", afirmou Fatih Birol, diretor executivo da AIE.Segundo a AIE, a China continuará a ser o maior mercado em crescimento para energias renováveis no mundo, com a Índia a emergir como o segundo maior ao longo do restante da década."Além do crescimento em mercados consolidados, a energia solar deverá crescer em economias como Arábia Saudita, Paquistão e vários países do Sudeste Asiático", acrescentou Birol.A China adicionou mais geração de energia renovável do que o resto do mundo combinado, levando a uma queda de 2% no uso de combustíveis fósseis no primeiro semestre do ano em comparação com os mesmos meses de 2024, segundo a Ember.No mesmo período, a Índia aumentou a procura por energia renovável em mais de três vezes do que a demanda por eletricidade – que foi significativamente menor este ano –, resultando numa queda de 3,1% e 34% no consumo de carvão e gás, respectivamente.Em contraste, a procura por eletricidade nos EUA superou o crescimento do setor de energias renováveis, levando a um aumento de 17% na geração de carvão no primeiro semestre do ano.Na União Europeia a procura mostrou apenas um crescimento modesto em comparação com o primeiro semestre do ano passado, mas uma queda na energia eólica e hidrelétrica relacionada com o clima fez com que nem mesmo a energia solar, em rápido crescimento, conseguisse impedir que a geração de gás e carvão aumentasse em 14% e 1,1%, respectivamente..EDP vai instalar painéis solares para fornecer energia a 300 famílias carenciadas no Porto.Metas do Plano Nacional de Energia e Clima podem falhar, alerta associação Zero