Energias renováveis geram poupança de 2,2 mil milhões de euros em Portugal até outubro

A produção de eletricidade com base em fontes limpas alcançou os 39.077 gigawatts-hora em Portugal continental entre os meses de janeiro e outubro, assegurando quase três quartos do total da energia gerada no país.

Este desempenho coloca Portugal na quarta posição no ranking europeu de países com maior percentagem de integração de fontes limpas no sistema elétrico nacional, sendo apenas ultrapassado pelo desempenho registado na Noruega, Dinamarca e Áustria.

Os dados compilados pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) revelam que a matriz energética sustentável permitiu cobrir a totalidade do consumo de eletricidade continental durante 727 horas não consecutivas ao longo deste período, o correspondente a cerca de um mês completo de autonomia verde.

Durante estas janelas temporais de abastecimento integralmente limpo, o valor médio negociado no Mercado Ibérico de Eletricidade fixou-se nos 41,3 euros por megawatt-hora.

A menor dependência dos combustíveis fósseis traduziu-se num impacto financeiro bastante significativo para a economia nacional.

A substituição do gás natural importado gerou uma contenção de custos de 1,2 mil milhões de euros, a que se somam 387 milhões de euros economizados em compras diretas de eletricidade ao exterior e 624 milhões de euros evitados em licenças de emissão de gases com efeito de estufa, totalizando um ganho económico de 2,2 mil milhões de euros no ano corrente.

No que respeita isoladamente ao mês de outubro, a produção de origem renovável respondeu por 65% do total gerado no continente, com o setor eólico a liderar o contributo do cabaz elétrico, seguido da tecnologia solar fotovoltaica e da produção hídrica.

O reforço continuado destas tecnologias reflete a expansão da infraestrutura nacional, que viu a sua potência instalada limpa crescer 69,6% desde o ano de 2016, representando atualmente perto de 80% de toda a capacidade do sistema elétrico do país.