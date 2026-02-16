Ensino Superior. 80% dos alunos do Lisbon MBA Católica/Nova SBE são estrangeiros e 50% dos professores também

Os programas portugueses de gestão avançada continuam a merecer distinção internacional e a atrair cada vez mais docentes e alunos estrangeiros. É o caso do Lisbon MBA Católica/Nova, que surge mais uma vez no ranking do Financial Times Global MBA 2026, divulgado esta segunda-feira (16) nos Estados Unidos, e que reúne aqueles que são considerados os melhores programas do mundo em gestão executiva.

O mestrado, criado em conjunto pelas Católica Lisbon e a Nova SBE e em parceria com o MIT Sloan, figura em primeiro lugar em Portugal e em 24.º no top 25 europeu, de acordo com os critérios da classificação. No ranking internacional, o programa consta no 78º lugar em 100, onde há uma predominância de instituições norte-americanas.

“É um orgulho consolidarmos a nossa liderança no mercado português, estando entre os melhores MBAs da Europa e do mundo”, disse a diretora executiva do programa Maria José Amich ao DN. Num mercado altamente competitivo como é este, também a nível europeu - onde figuram programas de universidades com mais tempo de afirmação - “é uma honra que reforça o nosso compromisso de exigência estar entre as 25 melhores”, acrescentou a gestora do mestrado que existe desde 2007.

No último ano, reforçou-se o cariz internacional do MBA, com quase 80% dos alunos, na modalidade a tempo inteiro, e metade dos docentes a serem estrangeiros, indicou. “Antes essa percentagem era de 40%, no ano passado andava pelos 60% e agora estamos em cima dos 80%”, disse a responsável. Sobre a participação dos alunos portugueses, Maria José Amich referiu que estes parecem preferir a modalidade em part-time. “Verificamos que enquanto o International full-time MBA tem 80% de alunos internacionais, que fazem um interregno de um ano nas suas carreiras para se dedicarem a tempo inteiro, na versão a tempo parcial temos uma maioria de 60% nacionais versus 40% de estrangeiros”. Outro indicador que é valorizado pela diretora é o facto de 53% dos participantes serem mulheres.

Este ano, o ranking internacional destacou alguns indicadores muito positivos para o Lisbon MBA Católica/Nova. Este é apontado como o 4º melhor do mundo no critério ‘Experiência Internacional’ (International Course Experience), sustentado pela parceria estratégica de longa data com o MIT Sloan nos Estados Unidos, que tem o melhor MBA no mundo, de acordo com o mesmo ranking. “Ao abrigo desta parceria, os nossos alunos têm a possibilidade de ir um mês para o MIT. Antes, esta era uma opção apenas para os participantes da modalidade full-time, mas agora é também acessível ao programa executivo em part-time”. Para além da vivência no Campus de MIT Sloan durante um mês inteiro, “os participantes têm acesso a docentes de excelência académica mundial em áreas como Empreendedorismo, Inovação Tecnológica, Inteligência Artificial, Data Analytics e Sustentabilidade”. Agora, no quadro internacional complexo que vivemos, temos também uma cadeira de geopolítica, “porque os gestores têm de saber gerir e comunicar em tempos de crise”.

Para além da parceria com o IMT, Maria José Amich destaca ainda outras com universidades na Suíça, Espanha, Brasil, Bélgica ou Singapura, que contribuem igualmente para a internacionalização deste MBA.

Outro indicador onde o ensino nacional da gestão ganhou pontos foi na progressão salarial posterior à frequência do programa. “No critério de “career progress rank”, que avalia a evolução profissional dos graduados, o The Lisbon MBA Católica|Nova posiciona-se em 34.º lugar a nível mundial, e em 12.º lugar na Europa, registando a maior subida face ao ano anterior, com um ganho de 38 posições.” Porquê? Porque os participantes assinalaram um aumento salarial médio de 77% três anos após a conclusão do MBA.

A diversidade é outro ponto forte destacado pela instituição, estando presentes 18 nacionalidades no programa executivo. “A diversidade é uma prioridade estratégica e uma verdadeira vantagem competitiva, que enriquece a qualidade das discussões em sala de aula, promove a inovação na resolução de problemas complexos e contribui para o desenvolvimento de competências de liderança inclusiva, humana e consciente, essenciais para gerar impacto sustentável nas organizações e na sociedade.” No critério de diversidade de setores e background profissional dos participantes, o programa português surge na 22.ª posição no mundo e na 11.ª posição na Europa, registando uma subida de 21 posições face ao ano anterior.

“Nos últimos anos estão a inscrever-se cada vez mais estrangeiros e, talvez uma novidade, vários americanos que consideram valer a pena virem investir na sua formação para Portugal”, diz a diretora do Lisbon MBA Católica/Nova SBE.