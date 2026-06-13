Entrada da SpaceX em bolsa faz de Elon Musk o primeiro trilionário da história

Elon Musk tornou-se no primeiro trilionário da história, após a sua empresa de tecnologia aeroespacial, SpaceX, ter entrado em bolsa e conseguido a maior oferta pública inicial (IPO) de sempre.

Após a entrada em bolsa, as ações da empresa já subiram 36%, tendo já ultrapassado os 170 dólares.

O magnata nascido na África do Sul terá agora uma fortuna avaliada em 1,1 biliões (trillion, em inglês) de dólares (950 mil milhões de euros), o que faz dele o primeiro trilionário da história.

Feitas as contas, a participação de Musk na SpaceX está já avaliada em 866 milhões de dólares, o que, a somar à participação na Tesla (pouco menos de 300 milhões de dólares) e ao resto das suas propriedades, faz com que o seu património líquido ultrapasse os 1,1 biliões de dólares.

Antes da venda de ações, a Forbes estimava o património líquido de Musk em cerca de 780 mil milhões de dólares, muito à frente do segundo na lista dos mais ricos do mundo, o cofundador da Alphabet, Larry Page.