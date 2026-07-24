Era vende casas a histórico preço médio de 234 mil euros

A rede imobiliária Era vendeu ao longo do primeiro semestre deste ano mais de 6300 casas, a um preço médio de 234 mil euros. O número de habitações transacionadas foi semelhante ao período homólogo, mas o valor médio foi o mais alto alguma vez registado pela marca, a operar em Portugal desde 1998. Representou uma valorização de 4,2% face ao primeiro semestre de 2025. O preço médio de cada negócio, “cada vez mais elevado”, é um “sinal inequívoco de valorização do património imobiliário nacional”, diz Rui Torgal, CEO da Era.

Neste contexto, a Era Portugal registou uma faturação de 63,2 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que traduz um crescimento homólogo de 6%. O volume de negócios intermediado pela rede ultrapassou os 1,24 mil milhões de euros, um acréscimo de 5,8%. Os portugueses foram o motor da performance da agência imobiliária, realça a Era em comunicado.

Segundo a marca, os compradores nacionais representaram 85% das transações no primeiro semestre, um aumento de 5%. Os clientes internacionais valeram os restantes 15%, mantendo uma “expressão relevante” na rede. No período em análise, destacaram-se os brasileiros, com um peso de 2% entre os investidores estrangeiros, seguindo-se os britânicos, angolanos, franceses e norte-americanos.

Na primeira metade de 2026, a Era garantiu 19.040 angariações, “um crescimento expressivo de 7%” face ao período homólogo, sublinha a marca. Para Rui Torgal, “num mercado em que a escassez de oferta continua a ser um dos fatores mais determinantes para a sua dinâmica, o aumento das angariações (...) antecipa uma atividade comercial robusta nos próximos meses”.

Segundo o responsável, estes indicadores demonstram que a estratégia de crescimento da marca está na rota certa. “O volume de negócios e, sobretudo, o crescimento das angariações são indicadores que traduzem a confiança dos clientes na marca e nos seus profissionais”, diz.

A Era Portugal conta com mais de 220 agências distribuídas pelo território nacional em modelo de franchising e cerca de 3300 colaboradores. O grupo Era (Electronic Realty Associates) está presente em 37 países.