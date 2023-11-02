DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Helena Sousa indicada para presidente da ERC

Helena Sousa, que já foi membro do Conselho Geral Independente da RTP, é o nome escolhido pelo PS e pelo PSD para liderar a Entidade Reguladora da Comunicação Social.
A ERC (Entidade Reguladora da Comunicação Social) já tem uma nova liderança designada. De acordo com a notícia avançada esta quinta-feira pelo Eco, Helena Sousa vai ser a próxima presidente da ERC.

Apesar de ainda não haver qualquer comentário oficial, aquele jornal garante que PS e PSD chegaram a acordo e que escolheram ainda Pedro Gonçalves para vice-presidente para a reguladora. Este último terá sido indicado pelos sociais-democratas.

Helena Sousa foi membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e co-cordenadora do Observatório das Políticas de Comunicação e Cultura do CECS.

