Helena Sousa indicada para presidente da ERC

A ERC (Entidade Reguladora da Comunicação Social) já tem uma nova liderança designada. De acordo com a notícia avançada esta quinta-feira pelo Eco, Helena Sousa vai ser a próxima presidente da ERC..Apesar de ainda não haver qualquer comentário oficial, aquele jornal garante que PS e PSD chegaram a acordo e que escolheram ainda Pedro Gonçalves para vice-presidente para a reguladora. Este último terá sido indicado pelos sociais-democratas..Helena Sousa foi membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e co-cordenadora do Observatório das Políticas de Comunicação e Cultura do CECS.