ERSE antecipa descida dos preços dos combustíveis

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos aponta para uma descida dos combustíveis este semana, mas acentuada no gasóleo do que na gasolina..De acordo com o boletim semanal da ERSE, o preço eficiente do gasóleo simples deverá, esta semana, ser de 1,634 euros por litro, cerca de 1,7 cêntimos a menos do que a média da semana passada. Correspondente a uma descida de 1%..Já na gasolina 95 simples, calcula a ERSE que o preço eficiente seja de 1,689 euros por litro, contra os 1,690 euros da semana passada..Valores que decorrem da "variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples em - 1% e do gasóleo simples em - 2,2%" e da "atualização do valor relativo ao sobrecusto da incorporação de biocombustíveis na gasolina 95 simples e relativo ao gasóleo simples em + 9,5% e + 1,9%, respetivamente", explica o regulador..Os impostos pesam 52,9% do preço eficiente da gasolina 95 simples e 45,8% no do gasóleo..O preço eficiente é calculado semanalmente pela ERSE, que base em vários fatores, como as cotações dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos..Assim, e no que respeita à semana passada, diz o regulador que a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, "esteve 5,8 cêntimos por litro acima do preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples, e 5 cêntimos por litro acima no caso do gasóleo simples". Em termos percentuais, a gasolina 95 simples "foi anunciada nos pórticos 3,3% acima do preço eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 3% acima" deste preço..Já os preços com descontos, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, foram, a semana passada, 0,9% abaixo do preço eficiente no caso da gasolina 95 simples e 1,6% abaixo no caso do gasóleo simples. Ou seja, os consumidores que usufruíram de descontos, com cartão ou outros, pagaram, em média, a gasolina 95 simples a 1,5 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente e o gasóleo simples 2,6 cêntimos por litro mais barato do que este valor.