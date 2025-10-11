DN DN Brasil Men's Health Women's Health
ERSE 'chumba' investimento da REN na rede de gás para travar custos acrescidos para consumidores

Proposta da REN era de investir 472 milhões de euros na rede de gás entre 2026 e 2035. ERSE propõe um cenário alternativo.
A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) chumbou a proposta da REN para investir 472 milhões de euros na rede de gás entre 2026 e 2035, defendendo um plano mais contido para evitar aumentos nas tarifas de famílias e empresas.

No parecer à proposta do Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e Investimento (PDIRG 2025) da REN Gasodutos, a ERSE propõe um cenário alternativo que reduz o investimento previsto para o primeiro quinquénio, de 163,2 milhões de euros para 92,7 milhões, “procurando refletir os comentários recebidos em consulta pública e a incerteza da evolução da procura futura do gás e da oferta de gases descarbonizados”, como o biometano.

Segundo o regulador, esta redução permite “assegurar impactes tarifários médios anuais nulos ou reduzidos (+0,0 pontos percentuais (p.p.) a +0,1 p.p.)” nos preços de venda aos clientes finais entre 2025 e 2030.

A ERSE justifica a revisão em baixa com o objetivo de “garantir que o PDIRG 2025, a concretizar, apresente níveis de investimento, entre 2026 e 2028, da mesma ordem de grandeza daqueles que entraram em exploração nos últimos três anos (2022 a 2024)”.

A REN poderá rever, ou não, a sua proposta antes de a submeter ao Governo, que detém a palavra final sobre os investimentos na rede de gás, uma vez que a infraestrutura é concessionada pelo Estado.

Além disso, como a ERSE destaca no parecer divulgado na sexta-feira à noite, “a apreciação do próximo PDIRG, a apresentar em 2027, representará uma nova oportunidade para revisitar a evolução de investimento a efetuar, designadamente entre 2028 e 2030”.

O regulador condiciona também a concretização dos projetos de adaptação da rede de transporte e do armazenamento subterrâneo do Carriço a misturas de hidrogénio até 10%, exigindo “garantia da sua viabilidade em termos de interoperabilidade com os consumidores e os operadores de redes adjacentes”.

O armazenamento subterrâneo do Carriço, situado no concelho de Pombal, é a principal infraestrutra de armazenamento subterrâneo de gás natural em Portugal.

Além disso, a ERSE recomenda que a REN “recalendarize alguns projetos base das três infraestruturas e investimentos transversais, prevendo somente os que se considerem efetivamente urgentes, inadiáveis e devidamente justificados”.

O parecer destaca ainda a importância de investimentos em “redes de telecomunicações de segurança, nomeadamente quanto às questões de cibersegurança”, bem como de iniciativas que contribuam para a descarbonização do setor do gás natural.

A ERSE considera que esta revisão “reflete um equilíbrio entre o incremento dos montantes em projetos base, que se reconhece necessário”, e a necessidade de garantir que o setor “se mantenha competitivo e sustentável, ao longo do tempo, para todos aqueles que continuarão a necessitar do gás para o seu consumo e o seu processo produtivo”.

