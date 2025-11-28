Espanha com inflação estimada de 3% em novembro

Os preços em Espanha subiram 3% este mês, comparando com o novembro de 2024, segundo uma estimativa da inflação divulgada esta sexta-feira, 28, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.A confirmar-se esta previsão, a inflação homóloga (subida dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) em novembro em Espanha diminuiu uma décima, depois de se ter situado nos 3,1% em outubro.Será também a primeira descida após dois meses consecutivos de aumento do índice de preços no consumidor em Espanha, que se situou nos 3% em setembro e nos 3,1% em outubro.A evolução da inflação este mês deveu-se principalmente aos preços da eletricidade, que baixaram em novembro e tinham aumentado no mesmo período de 2024, segundo o INE.Quanto à taxa de inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), situou-se nos 2,6% em novembro, depois de ter sido 2,5% em outubro, revela a mesma estimativa divulgada hoje.Esta taxa está assim, segundo a estimativa do INE, no valor mais alto desde dezembro de 2024 e está a aumentar há cinco meses consecutivos.Na evolução em cadeia (comparação com o mês anterior), os preços em Espanha aumentaram 0,2% em novembro, depois de terem subido 0,7% em outubro. .Inflação em Espanha em outubro subiu para 3,1%\n