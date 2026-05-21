Espanha com ligeira melhoria do PIB para 2,4% este ano, segundo Bruxelas

A Comissão Europeia prevê que a economia espanhola cresça 2,4% em 2026, mais uma décima do que nas estimativas anteriores, e 1,9% em 2027, disse esta quinta-feira, 21, o executivo comunitário.

Bruxelas estima ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha tenha crescido 2,8% em 2025, depois de ter aumentado 3,5% em 2024.

"Prevê-se que o PIB real permaneça forte em 2026, mas que desacelere gradualmente ao longo do horizonte de previsão, também devido ao impacto adverso do conflito no Médio Oriente", disse a Comissão Europeia (CE) sobre Espanha, nas previsões económicas divulgadas hoje.

Bruxelas diz que o crescimento económico de Espanha deverá continuar a ser impulsionado, "em grande parte", pela procura interna, devido ao "desempenho robusto do mercado de trabalho" e ao "crescimento do investimento".

A CE volta a sublinhar o papel positivo dos fluxos sustentáveis de imigração para o consumo privado e o crescimento do emprego, assim como dos níveis "historicamente baixos" de endividamento das famílias.

Bruxelas destaca ainda uma "sólida situação financeira das empresas não financeiras" e os impactos positivos da execução de fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A par de um crescimento do PIB de 2,4% este ano e de 1,9% no próximo, Bruxelas prevê para Espanha uma inflação de 3% em 2026 (mais quatro décimas do que nas estimativas anteriores, divulgadas em novembro) e 2,5% em 2027.

A inflação foi 2,9% em 2024 e Bruxelas estima que tenha fechado 2025 nos 2,7%.

"A inflação deverá aumentar este ano devido ao aumento dos preços da energia" e "pela transmissão gradual para os preços dos produtos alimentares e industriais", explica a CE, no documento divulgado hoje.

Quanto à taxa de desemprego, que em Espanha é das maiores da União Europeia (UE), a Comissão estima que tenha fechado 2025 nos 10,5% e que baixe para 9,9% este ano e 9,6% em 2027. O valor de 2024 foi 11,4%.

A CE prevê, por outro lado, um défice público espanhol de 2,4% este ano (similar ao de 2025) e de 2% em 2027.

Quanto à dívida pública espanhola, estima que baixe dos 101,6% do PIB em 2024 para 100,7% em 2025, para 99,6% este ano e para 98,9% em 2027.

No documento divulgado hoje, a CE considera que "os principais riscos" para a economia espanhola estão relacionados com um "potencial enfraquecimento" do turismo, que pode afetar fluxos oriundos de países mais distantes por causa do aumento dos custos das viagens e "outras perturbações relacionadas" com as deslocações.

"O agravamento das tensões poderá também minar ainda mais a confiança, levando a um período prolongado de comportamento cauteloso por parte do setor privado, o que terá um impacto negativo no investimento empresarial e no crescimento do consumo privado", diz a CE nas previsões económicas de primavera.

O crescimento da economia da zona euro vai abrandar, em 2026, para os 0,9% e o da UE para 1,1%, devido ao conflito no Médio Oriente, segundo estas previsões.