Espanha: Inflação revista em alta para 3% em setembro

Os preços em Espanha subiram 3% em setembro, comparando com o mesmo mês de 2024, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.O INE tinha anteriormente estimado uma inflação de 2,9% em setembro, mas hoje revelou que se situou em 3%.A inflação homóloga (subida dos preços comprando com o mesmo período do ano anterior) em setembro em Espanha aumentou três décimas, depois de se ter mantido nos 2,7% em julho e agosto.A evolução dos preços em setembro deveu-se, sobretudo, aos combustíveis e à eletricidade, que diminuíram, mas menos do que no mesmo mês de 2024, segundo o INE.Quanto à taxa de inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), manteve-se em 2,4% em setembro.Na evolução em cadeia (comparação com o mês anterior), os preços em Espanha baixaram 0,3% em setembro.