Espetáculos geraram mais receitas de bilheteira em 2024 apesar de subida de preços

Os espetáculos ao vivo renderam mais receitas de bilheteira em 2024, totalizando 206,4 milhões de euros, mas o preço dos serviços culturais também subiu em relação a 2023, revelou esta terça-feira, 9, o Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com o relatório anual de estatísticas da Cultura, divulgado hoje pelo INE, no ano passado os espetáculos ao vivo, como concertos, teatro e dança, geraram 206,4 milhões de euros de receita bilheteira, mais 17,2 milhões de euros (9%) face a 2023.Este valor de receita pode ser justificado pelo facto de ter havido uma subida de 5% no número de espetáculos ao vivo (44.941 sessões), pelo aumento de 8,6% de audiência, para um total de 18,6 milhões de espectadores, e por terem sido vendidos 7,6 milhões de bilhetes (+4,3%).No entanto, em 2024 o consumo de cultura foi mais caro, com um aumento de 8,7% do preço dos serviços culturais, “com destaque para os preços dos museus, bibliotecas e jardins zoológicos (+13,5%), dos serviços fotográficos (+12,5%) e do cinema, teatro e concertos (+4,3%)”, refere o INE.Ainda no capítulo dos espetáculos ao vivo, a música foi a modalidade que congregou mais espectadores (57,8%) e receitas de bilheteira (79%) em 2024, nomeadamente os concertos de pop/rock, com 2.762 concertos, 4,6 milhões espectadores e 88,4 milhões de euros de receitas de bilheteira.O teatro foi a segunda modalidade com maior número de sessões, com 35,7% do total dos espetáculos ao vivo, somando 2,3 milhões espectadores e 23 milhões de euros de receitas de bilheteira.Em 2024, os 4.754 museus considerados pelo INE somaram 19,4 milhões de visitantes em 2024, com uma subida de 7,6% face a 2023, mas ainda ligeiramente abaixo dos valores pré-pandemia da covid-19, quando em 2019 se contabilizaram 19,8 milhões de entradas.Face a 2023, a exibição de cinema em sala perdeu no ano passado cerca de 441 mil espectadores, para um total de 11,9 milhões de entradas, e teve uma ligeira subida de 400 mil euros nas receitas de bilheteira para um total de 73,3 milhões de euros.