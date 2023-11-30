Estado aumenta excedente para 6215 milhões de euros até outubro

O Estado registou um excedente orçamental em contabilidade pública de 6215 milhões de euros até outubro, uma subida de 3494 milhões de euros face ao período homólogo, revelou o Ministério das Finanças, esta quinta-feira..Em comunicado, o Ministério tutelado por Fernando Medina adiantou que apesar da subida homóloga do saldo orçamental ajustado até outubro, o excedente diminuiu face ao mês anterior em 1 062 milhões de euros..A evolução do excedente resulta de um aumento da receita de 8,4% superior aos 4,9% da despesa..Os dados divulgados pelo Governo, em antecipação à execução orçamental que será publicada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), são ajustados do efeito da integração do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD)..A subida da receita efetiva reflete sobretudo a resiliência do mercado de trabalho, enquanto o aumento da despesa efetiva (que passa para 7,5% se ajustado do efeito das medidas Covid-19 e do impacto do choque geopolítico) é "fortemente influenciado" pelas "medidas de reforço de rendimentos, pelas prestações sociais, bem como pelo reflexo da inflação nos contratos públicos"..Até outubro, a receita fiscal cresceu 9,1%, significativamente influenciada pelo aumento da receita dos impostos diretos, ao passo que a receita contributiva subiu 11% face ao período homólogo..O acréscimo na despesa até outubro na comparação homóloga "continua a ser impulsionado pelos salários, aquisição de bens e serviços, investimento e prestações sociais"..O Ministério das Finanças assinala que a despesa com prestações sociais cresceu 16,7%, refletindo, em grande medida, a atualização do Indexante dos apoios sociais (IAS) e as valorizações remuneratórias..Já as despesas com pessoal aumentaram 7,7%, a despesa com aquisição de bens e serviços cresceu 6% e a despesa com investimento na Administração Central e Segurança Social cresceu 15%, excluindo PPP..Os dados divulgados pela DGO são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e utilizada tradicionalmente nas comparações internacionais..Notícia atualizada às 16.48 horas