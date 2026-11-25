A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, propôs novas tarifas sobre 14 dos seus principais parceiros comerciais, incluindo a China, a Índia e a União Europeia. A medida é tomada devido ao que descreve como excesso estrutural de capacidade industrial.

A China enfrenta a taxa mais elevada, de até 40%, seguida pelo Vietname, com até 35%, enquanto outros países estão sujeitos a taxas de 20% ou 25%.

Segundo a Reuters, algumas destas taxas serão, na prática, reduzidas, devido a limites máximos previamente acordados por Donald Trump.

A agência Bloomberg e o jornal The Wall Street Journal já tinham avançado que a administração Trump deveria anunciar nos próximos dias planos para aumentar as tarifas aduaneiras sobre as importações provenientes da China, da União Europeia (UE) e de outras 14 economias.

Os planos para a imposição de novas tarifas fazem parte dos esforços da administração Trump para substituir as taxas aduaneiras anunciadas no ano passado e posteriormente invalidadas pelo Supremo Tribunal.

As novas tarifas visam responder ao que a Casa Branca considera ser um excesso de capacidade produtiva naqueles países, alimentado por subsídios estatais, que resultou numa vaga de exportações a preços mais baixos, prejudicando a competitividade das empresas norte-americanas.

A Reuters recorda que estas tarifas são impostas na sequência de um inquérito, ao abrigo da Secção 301 sobre práticas comerciais desleais, que abrangeu 16 parceiros comerciais, incluindo aliados próximos como o Japão, a União Europeia e a Coreia do Sul. Os únicos dois países incluídos no inquérito que não serão alvo de novas tarifas são o México e a Noruega.

Assim, as taxas serão aplicadas, segundo disse um alto responsável americano à agência noticiosa, sobre mercadorias provenientes da China, Bangladesh, Camboja, Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, Suíça, Taiwan, Tailândia, Vietname e União Europeia.

Segundo esse responsável, Washington concluiu que cada um desses parceiros comerciais "cria, sustenta ou contribui para um excesso de capacidade estrutural e de produção nos setores industriais, através de vários atos, políticas e práticas” que são considerados “irracionais” pela administração Trump “e que oneram ou restringem o comércio dos EUA".

Estas taxas estão agora sujeitas a um período de consulta pública, pelo que apenas deverão entrar em vigor em janeiro de 2027.

A medida constitui a segunda etapa dos esforços da administração Trump para substituir as tarifas anunciadas em abril de 2025, que o Supremo Tribunal declarou inconstitucionais em fevereiro passado.

Em julho, a Casa Branca já impôs tarifas de entre 10% e 12,5% a 60 parceiros comerciais, acusando-os de não aplicarem adequadamente as proibições relativas a produtos fabricados com recurso a trabalho forçado.

*com Lusa