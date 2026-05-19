Estagflação a caminho: UE prepara-se para cortar perspetiva de crescimento e aumentar na inflação

EUA e Irão continuam em guerra e, por isso, o bloqueio do estreito de Ormuz mantém-se. Posto isto, ressurgem receios de estagflação nas economias europeias, reconhece a UE.

Em causa está um fenómeno económico que envolve estagnação económica e inflação elevada. Na perspetiva de um responsável da Comissão Europeia, é precisamente isto que vai acontecer, em função da escalada de preços na energia, que afeta toda a economia.

Em declarações à estação norte-americana CNBC, Valdis Dombrovskis, comissário europeu para a Economia e Produtividade, explicou que "estamos a enfrentar um choque estagflacionário", que vai ser comprovado em breve. É que, esta semana, a Comissão dará a conhecer as estimativas económicas para o segundo trimestre.

O próprio reconhece que a estimativa de crescimento económico vai regredir, ao passo que se espera ainda a inflação a acelerar. A tendência não surpreende, ficando a faltar saber a dimensão das alterações.

Ora, neste momento, "achamos que é importante que as medidas de apoio sejam temporárias e direcionadas, não aquelas que realmente sustentem alta procura por combustíveis fósseis". De resto, os próprios Estados-membros, incluindo Portugal, têm procurado agir desta forma.

Recorde-se que as reservas de petróleo na Europa podem acabar já em maio. É bom lembrar também que a Agência Internacional de Energia já sinalizou que "a rápida redução das reservas (...) pode ser prenúncio de futuros aumentos nos preços", numa altura em que as negociações pelo barril de Brent continuam acima dos 110 dólares.