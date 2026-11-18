A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, apresentou esta quarta-feira, 18 de novembro, na COP31, que está a decorrer na Turquia, o Roteiro de Portugal para a Transição dos Combustíveis Fósseis, documento que estabelece duas grandes orientações estratégicas: alcançar a neutralidade climática em 2045 e reduzir para metade a dependência energética externa entre 2026 e 2034.

A estratégia, que assenta em cinco áreas prioritárias - eletricidade, edifícios, indústria, transportes e aviação - integra medidas e instrumentos já existentes, mas também uma nova, nomeadamente a Estratégia Nacional para a Descarbonização dos Combustíveis Líquidos Rodoviários.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e Energia anuncia que em janeiro de 2027 abrirá uma consulta pública de 30 dias sobre as áreas da medida e a trajetória. A versão final deverá ficar concluída no primeiro trimestre de 2027, num processo que será coordenado pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), com a DGEG e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

“Hoje, Portugal assume um compromisso claro: não nos limitamos a definir objetivos, queremos identificar as medidas necessárias para os concretizar. Vamos abrir este processo à participação da sociedade, ouvir as empresas, as organizações ambientais e os cidadãos e avaliar novas soluções para acelerar a redução da dependência dos combustíveis fósseis”, afirmou Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado.

Salientando que os transportes concentram cerca de 80% do consumo final de produtos petrolíferos em Portugal e são o setor com mais emissões, tendo o saldo importador de produtos energéticos sido de 5,7 mil milhões de euros em 2024, o ministério indica que a estratégia “dará prioridade à eletrificação dos veículos ligeiros e dos autocarros e à incorporação de combustíveis renováveis e de baixo carbono onde a eletrificação é mais difícil, como o transporte pesado de mercadorias e os veículos já em circulação”.

Além disso, avança, irá organizar-se em três linhas de ação: produzir em Portugal combustíveis renováveis e de baixo carbono, adaptar portos, armazenagem e distribuição, e criar regras estáveis para mobilizar investimento.

“Queremos Portugal na linha da frente desta transformação, com uma transição justa, ordenada e equitativa, que reduza a nossa dependência energética externa e reforce a competitividade da economia”, diz a ministra neste comunicado em que se realça que a estratégia dá atenção às famílias de menores rendimentos, pequenas empresas de transporte e transporte pesado.

O ministério lembra que submeteu à Comissão Europeia a proposta de Plano Social para o Clima, o qual prevê 1,6 mil milhões de euros até 2032, incluindo apoio à compra de cerca de 21 mil veículos elétricos. “O Fundo de Modernização mobiliza 1,2 mil milhões de euros até 2030, dos quais estão já alocados 150 milhões para o transporte pesado, incluindo a rede de carregamento, e 100 milhões para a indústria com elevado consumo de gás natural”, acrescenta a nota, que realça que o roteiro global apresentado pela Presidência da COP30 aponta 2028 como horizonte indicativo para os planos nacionais e que Portugal conta concluir a sua estratégia no primeiro trimestre de 2027.



