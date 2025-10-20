Estudantes devem 36 milhões de euros em propinas às universidades

Os estudantes universitários acumulam dívidas de mais de 36 milhões de euros a instituições públicas do ensino superior. O valor é referente aos últimos três anos letivos e corresponde a prazos de pagamento que já caducaram.Segundo avança o Jornal de Notícias, as dívidas ascendem a 36,1 milhões de euros. O valor é referente a 14 universidades e politécnicos que deram resposta sobre o assunto (entre um total de 27). Estas abrangem 133.755 alunos, ao passo que o total abrangia 363.457 alunos no ano letivo de 2024/2025.O ISCTE contabiliza o maior volume de dívidas, na ordem de 15,8 milhões de euros. Seguem-se a Universiade do Minho (7,1 milhões) e a Universidade do Porto (4,6 milhões). No mesmo período, as finanças já registam 3.653 certidões de cobrança coerciva ao Fisco. .PCP vai propor eliminação de propinas no Ensino Superior e reforço da Ação Social Escolar.Caloiros no ensino superior diminuiram 10% e são este ano apenas 45 mil