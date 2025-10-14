Estudo revela que metade dos portugueses prevê perda do poder de compra no espaço de um ano

A tecnológica Shopfully, em parceria com a YouGov, realizou um estudo sobre os hábitos de compra de mais de mil consumidores portugueses, num contexto de inflação e incerteza económica. Os resultados mostram um consumidor mais estratégico, digital e pragmático, que adapta as suas práticas de compra para otimizar o orçamento familiar sem comprometer a qualidade. Tudo porque, de acordo com o estudo, 51% dos portugueses anteveem uma diminuição do seu poder de compra nos próximos 12 meses, principalmente devido ao aumento dos preços (39%). Esta preocupação é mais acentuada entre as mulheres (44%) e os indivíduos com mais de 55 anos (46%). Como resultado, 78% dos consumidores alteraram a sua forma de comprar no último ano, intensificando a procura por descontos (38%), aumentando o consumo de marcas próprias (29%) e comparando preços de forma mais atenta (28%). Os folhetos permanecem uma ferramenta vital para o planeamento das compras, com 76% dos portugueses a consultá-los, seja em formato digital ou impresso. A preferência por folhetos digitais é clara, com 30% a optar por este formato, em comparação com 19% que preferem os impressos. Além disso, 27% dos consumidores utilizam ambos os formatos. Entre os menores de 45 anos, a consulta de folhetos digitais é ainda mais frequente, refletindo um consumidor cada vez mais conectado. As mulheres consultam folhetos digitais com ligeira maior frequência do que os homens (72% contra 67%).O estudo também destaca a popularidade das marcas próprias, com 93% dos portugueses a comprá-las. A principal razão para esta escolha é a perceção de qualidade equivalente às grandes marcas (45%), seguida do preço mais competitivo (41%). Esta tendência é mais pronunciada entre mulheres e consumidores mais velhos, enquanto os jovens mostram maior lealdade às marcas tradicionais.Cezar Pereira, diretor regional da Shopfully em Portugal, afirma que "o consumidor português é pragmático e proativo. Perante a perceção de menor capacidade de compra, não cruza os braços: age". Acrescenta também que "a procura de ofertas através dos folhetos, a comparação de preços e a escolha de marcas próprias são estratégias-chave que revelam uma gestão inteligente do orçamento familiar".O estudo foi realizado através de entrevistas online (CAWI) a 1.052 cidadãos maiores de 18 anos residentes em Portugal, entre 19 e 23 de setembro de 2025. .Low-cost tremem com queda do poder de compra