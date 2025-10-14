DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Estudo revela que metade dos portugueses prevê perda do poder de compra no espaço de um ano

Trabalho realizado pela tecnológica Shopfully, em parceria com a YouGov, revela que 51% dos portugueses anteveem uma diminuição do poder de compra, principalmente devido ao aumento dos preços (39%).
Estudo revela que metade dos portugueses prevê perda do poder de compra no espaço de um ano
Maria João Gala / Global Imagens
Publicado a

A tecnológica Shopfully, em parceria com a YouGov, realizou um estudo sobre os hábitos de compra de mais de mil consumidores portugueses, num contexto de inflação e incerteza económica.

Os resultados mostram um consumidor mais estratégico, digital e pragmático, que adapta as suas práticas de compra para otimizar o orçamento familiar sem comprometer a qualidade. Tudo porque, de acordo com o estudo, 51% dos portugueses anteveem uma diminuição do seu poder de compra nos próximos 12 meses, principalmente devido ao aumento dos preços (39%).

Esta preocupação é mais acentuada entre as mulheres (44%) e os indivíduos com mais de 55 anos (46%). Como resultado, 78% dos consumidores alteraram a sua forma de comprar no último ano, intensificando a procura por descontos (38%), aumentando o consumo de marcas próprias (29%) e comparando preços de forma mais atenta (28%).

Os folhetos permanecem uma ferramenta vital para o planeamento das compras, com 76% dos portugueses a consultá-los, seja em formato digital ou impresso. A preferência por folhetos digitais é clara, com 30% a optar por este formato, em comparação com 19% que preferem os impressos. Além disso, 27% dos consumidores utilizam ambos os formatos.

Entre os menores de 45 anos, a consulta de folhetos digitais é ainda mais frequente, refletindo um consumidor cada vez mais conectado. As mulheres consultam folhetos digitais com ligeira maior frequência do que os homens (72% contra 67%).

O estudo também destaca a popularidade das marcas próprias, com 93% dos portugueses a comprá-las. A principal razão para esta escolha é a perceção de qualidade equivalente às grandes marcas (45%), seguida do preço mais competitivo (41%). Esta tendência é mais pronunciada entre mulheres e consumidores mais velhos, enquanto os jovens mostram maior lealdade às marcas tradicionais.

Cezar Pereira, diretor regional da Shopfully em Portugal, afirma que "o consumidor português é pragmático e proativo. Perante a perceção de menor capacidade de compra, não cruza os braços: age".

Acrescenta também que "a procura de ofertas através dos folhetos, a comparação de preços e a escolha de marcas próprias são estratégias-chave que revelam uma gestão inteligente do orçamento familiar".

O estudo foi realizado através de entrevistas online (CAWI) a 1.052 cidadãos maiores de 18 anos residentes em Portugal, entre 19 e 23 de setembro de 2025.

Estudo revela que metade dos portugueses prevê perda do poder de compra no espaço de um ano
Low-cost tremem com queda do poder de compra
Portugueses
Aumento dos preços
poder de compra

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt