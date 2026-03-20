EUA e Japão anunciam parceria em pequenos reatores nucleares e gás

Os EUA e o Japão anunciaram quinta-feira que a empresa comum nipo-norte-americana GE Vernova Hitachi ia investir até 40 mil milhões de dólares na construção de pequenos reatores nucleares nos Estados do Tennessee e Alabama.

A colaboração bilateral vai estender à construção de estruturas de exploração de gás nos Estados da Pensilvânia e do Texas, com montantes respetivos de 17 mil milhões e 16 mil milhões de dólares, segundo um comunicado.

O texto informativo não deu mais detalhes.

Criada em 2007, a GE Vernova Hitachi desenvolve o reator BWRX-300, com uma capacidade de 300 megawatts (MW), quando as estruturas clássicas atingem, em geral, pelo menos 900 MW.

Pertence a uma nova geração de pequenos reatores, os SMR, na sigla em inglês, considerados mais baratos, suscetíveis de serem construídos mais rapidamente e com garantias de segurança superiores aos antecedentes.

Por enquanto, nenhum SMR está operacional nos EUA e só um único projeto foi homologado até hoje pelo regulador norte-americano do nuclear civil, a NRC, o da 'start-up' NuScale.