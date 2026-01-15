DN DN Brasil Men's Health Women's Health
EUA impõem taxa alfandegária de 25% a semicondutores em trânsito pelo país

Ficam excluídos da taxa alfandegária os semicondutores importados pelos EUA para serem utilizados dentro das suas fronteiras, para fins científicos, militares ou civis.
A Casa Branca publicou na quarta-feira uma proclamação a impor uma taxa alfandegária de 25% aos semicondutores que transitem pelos EUA, antes de serem reexportados para o seu destino final.

O secretário-geral da Casa Branca, Will Scharf, tinha justificado a decisão, antes de uma conferência de imprensa de Donald Trump, com a "criação de condições para os EUA darem segurança à sua cadeia de abastecimento internacional e aos produtos derivados de materiais críticos".

A decisão enquadra-se na autorização dada por Trump ao fabricante de semicondutores Nvidia de vender alguns tipos à China.

"Grosso modo, a ideia é que nós recebemos 25% da venda. Autorizamo-los a exportá-los, mas os EUA recebem 25%", disse Trump.

"É um bom negócio", insistiu, especificando que os semicondutores vendidos à China "não são de alto nível", em termos de capacidade de cálculo.

