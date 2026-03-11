EUA. Inflação abranda para 2,4% em fevereiro

A inflação desacelerou nos EUA para 2,4%, em termos homólogos, no mês de fevereiro. Um decréscimo de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao anterior.

De acordo com os dados divulgados pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA, o Índice de Preços no Consumidor (IPC), subiu 0,3% em termos mensais. A este respeito, houve uma aceleração face a janeiro, quando o índice mensal subiu 0,2%.

Estes dados não levam em consideração os efeitos da guerra no Médio Oriente, que provocou uma disrupção na oferta a nível global, de forma particularmente significativa no mercado energético (petróleo e gás natural).

Face ao mês homólogo, registou-se um acréscimo de 2,4% no mesmo índice, que engloba todo o tipo de produtos e serviços.

Em termos homólogos, registou-se um acréscimo de 2,5% no índice que mede os preços de todos os setores à exceção dos produtos alimentares e energéticos. Ao mesmo tempo, houve subidas de 3,1% e 0,5% naquelas vertentes específicas.

Separando por subcategorias, o maior aumento homólogo foi observado nos serviços de gás natural. Estes ficaram 10,9% mais caros em fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado. Por comparação com dezembro, janeiro trouxe um aumento de 3,1%. Na base estiveram as temperaturas inferiores ao esperado no território norte-americano, que fizeram disparar a procura por energia para aquecer as casas.