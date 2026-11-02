EUA pressionam Europa a retomar compra de gás russo com intermediação americana

Os EUA querem exercer pressão sobre a Europa para que volte a comprar gás natural liquefeito (GNL) com origem na Rússia. Para tal, investidores norte-americanos seriam intermediários, ganhando dinheiro no processo, segundo reporta o The Wall Street Journal.

No que respeita à guerra entre Rússia e Ucrânia, a administração de Donald Trump incentivou, no passado recente, negociações que conduzam a um cessar-fogo energético. O objetivo passa por não serem atacadas instalações de produção de energia em qualquer um dos dois países.

Para que tal aconteça, os EUA enviaram dois emissários a Moscovo e Kiev, em setembro, para iniciarem as conversações: Jared Kushner and Steve Witkoff.

Em gasodutos que passam a fronteira entre os dois países do Leste europeu, o gás atravessaria a Ucrânia, até chegar a outros países europeus. Para tal, existiria um intermediário, que permitiria contornar as sanções impostas por Bruxelas à Rússia.

Ora, este intermediário seria um investidor norte-americano, para quem esta seria uma "oportunidade lucrativa", segundo relatos de fontes que marcaram presença nas conversações.