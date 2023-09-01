Euribor cai a três, a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta sexta-feira a três meses, a seis e a 12 meses, face a quinta-feira..A taxa Euribor a 12 meses, que atualmente é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu hoje para 4,055%, menos 0,047 pontos do que na quinta-feira, depois de ter atingido em 27 de julho um novo máximo desde novembro de 2008..No prazo a seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 07 de julho de 2022, desceu hoje para 3,934%, face a quinta-feira, dia em que atingiu máximo desde novembro de 2008, de 3,956%, verificado em 26 de julho..A Euribor a três meses, por sua vez, caiu, mas para 3,770%, menos 0,025 pontos do que na quinta-feira, contra um máximo de 4,193% em 07 de julho deste ano..As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 04 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022..Na mais recente reunião de política monetária, realizada em 27 de julho, o BCE voltou a subir os juros, pela nona sessão consecutiva, em 25 pontos base -- tal como em 15 de junho e 04 de maio --, acréscimo inferior ao de 50 pontos base efetuado em 16 de março, em 02 de fevereiro e em 15 de dezembro, quando começou a desacelerar o ritmo das subidas..Antes, em 27 de outubro e em 08 de setembro, as taxas diretoras subiram em 75 pontos base. Em 21 de julho de 2022, o BCE tinha aumentado, pela primeira vez em 11 anos, em 50 pontos base, as três taxas de juro diretoras..A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 14 de setembro..As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021..As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.