Euribor sobe a seis e 12 meses e fica inalterada no prazo mais curto

A taxa Euribor subiu hoje a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira e manteve-se inalterada no prazo mais curto.Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que se manteve nos 2,060%, continuou abaixo das taxas a seis (2,123%) e a 12 meses (2,227%).A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje 0,013 pontos face a sexta-feira, para 2,123%.Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.Hoje, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, ao ser fixada em 2,227%, mais 0,018 pontos do que na sessão anterior.Já a Euribor a três meses manteve-se inalterada nos 2,060%.Novembro terminou com a média mensal da Euribor a subir de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada do que no mês anterior e nos prazos mais longos.A média da Euribor em novembro subiu 0,008 pontos para 2,042% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a Euribor avançou 0,0024 pontos para 2,131% e 0,030 pontos para 2,217%.A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra "em boa posição" do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.