Euribor sobe a três e a seis meses mas recua a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três e seis meses e desceu a 12 meses, face a sexta-feira..A taxa Euribor a 12 meses, que atualmente é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu hoje para 4,049%, menos 0,006 pontos que na sexta-feira, depois de ter atingido em 27 de julho um novo máximo desde novembro de 2008..No prazo a seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 07 de julho de 2022, subiu esta segunda-feira para 3,955%, mais 0,021 pontos face a sexta-feira, mas ainda abaixo dos 3,987% registados na véspera, um máximo desde novembro de 2008..Por sua vez, a Euribor a três meses aumentou 0,028 pontos, para 3,798%, contra um máximo de 4,193% em 07 de julho deste ano..As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 04 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022..Na mais recente reunião de política monetária, realizada em 27 de julho, o BCE voltou a subir os juros, pela nona sessão consecutiva, em 25 pontos base -- tal como em 15 de junho e 04 de maio --, acréscimo inferior ao de 50 pontos base efetuado em 16 de março, em 02 de fevereiro e em 15 de dezembro, quando começou a desacelerar o ritmo das subidas..Antes, em 27 de outubro e em 08 de setembro, as taxas diretoras subiram em 75 pontos base. Em 21 de julho de 2022, o BCE tinha aumentado, pela primeira vez em 11 anos, em 50 pontos base, as três taxas de juro diretoras..A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 14 de setembro..As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021..As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.