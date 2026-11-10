Euro digital não vai atrasar com saída de Lagarde. BCE quer substituir Visa e Mastercard já em 2027

Christine Lagarde vai deixar o Banco Central Europeu (BCE) de forma antecipada, mas a decisão não impacta o projeto de lançamento do Euro Digital. Quem o diz é um conselheiro para o gestor de programas do projeto do Euro Digital, desenhado por aquela instituição. O próprio salienta que a ideia é pôr tecnologia europeia no centro das transferências transfronteiriças entre europeus.

A garantia é de Alessandro Giovannini, que marcou presença num dos palcos da Web Summit, que está a decorrer no Parque das Nações, em Lisboa. O próprio traçou o 'estado da arte' do projeto, tendo deixado claro que o lançamento continua previsto para "o próximo ano" e permitirá substituir as duas gigantes financeiras do setor, ambas norte-americanas.

"A única razão pela qual quem tem conta num banco português pode pagar [por um produto ou serviço] em Bruxelas e vice-versa (...) é porque estamos a usar serviços internacionais não europeus". O próprio referia-se à Visa e Mastercard - duas multinacionais de enorme dimensão sediadas nos EUA -, ainda que sem as mencionar diretamente

"O Euro Digital vai unificar a Europa, tal como o euro o fez [enquanto dinheiro físico em 1999]", só que, desta vez, a mudança será referente ao meio digital. Permitirá, por isso, implementar tecnologia nativa europeia e assim substituir os serviços financeiros prestados pelas duas gigantes norte-americanas aos cidadãos europeus.

Questionado sobre a saída antecipada de Christine Lagarde, presidente do BCE, o próprio afastou "qualquer receio" sobre eventuais atrasos ao nível do desenvolvimento e lançamento do Euro Digital. Isto porque se trata de "um projeto europeu", não apenas da ainda 'número 1', que deixa a instituição em 2027.