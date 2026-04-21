Economia

Europa bate recorde de produção de energia renovável no primeiro trimestre

O Velho Continente registou um aumento de 15% na energia solar e 22% na eólica face ao primeiro trimestre de 2025, segundo a consultora Montel.
Europa bate recorde de produção de energia renovável no primeiro trimestre
MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
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A Europa bateu um recorde de produção de eletricidade a partir de energias renováveis no primeiro trimestre, com um aumento de 15% na energia solar e 22% na eólica face ao primeiro trimestre de 2025, segundo a consultora Montel.

“A produção total de energia renovável durante o trimestre ascendeu a 384,9 terawatts-hora (TWh), graças a uma produção solar recorde, a uma recuperação da produção eólica e a uma sólida produção hidroelétrica”, indicou a empresa num comunicado, que inclui na análise os países da União Europeia (UE) o Reino Unido, a Noruega, a Suíça e a Sérvia.

O aumento da produção de eletricidade limpa e local “ajudou a mitigar o impacto do conflito com o Irão sobre os preços grossistas da eletricidade, uma vez que a forte produção renovável substituiu a geração a gás, reduzindo o efeito dos picos de preços observados nos mercados do gás ao longo do trimestre”, acrescentou.

A tecnologia que mais contribuiu foi a eólica, com 173,7 TWh gerados no trimestre, um aumento de 22% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

A energia hidráulica contribuiu com 128,6 TWh, recuperando fortemente desde o terceiro trimestre de 2025, quando o baixo nível de precipitação fez com que a produção caísse para 97,1 TWh.

A consultora acrescentou que, neste inverno, pelo contrário, as chuvas têm sido “invulgarmente abundantes”, o que permitiu reabastecer os reservatórios e fazer com que a produção regressasse a “níveis mais habituais”.

A produção solar, por sua vez, continuou a sua “ascensão sustentada”, e o crescimento da capacidade fez com que a geração trimestral atingisse 52,6 TWh, o nível mais alto de sempre registado para um primeiro trimestre e 15% superior ao do mesmo período do ano anterior.

“Apesar de se tratar do volume trimestral mais elevado de sempre, a proporção de produção proveniente de energias renováveis situou-se nos 48,8%, abaixo da percentagem equivalente observada em trimestres anteriores”, acrescentou o documento.

Este aumento pode ser justificado com “condições meteorológicas frias, que elevaram a procura ao nível mais alto desde 2022”, com especial incidência na Europa Central e Oriental, o que elevou a procura média de todo o trimestre em 1,4% em relação a 2025.

A Península Ibérica não foi afetada pela onda de frio que elevou a procura em grande parte da Europa, pelo que o consumo se manteve praticamente estável em termos interanuais e coincidiu com uma elevada produção solar.

Para o segundo trimestre, a Montel antecipa um “cenário complexo” em que “podem coexistir preços mínimos históricos e picos vespertinos recorde, o que sublinha os desafios estruturais que o sistema elétrico europeu enfrenta nesta fase de transição”.

Europa bate recorde de produção de energia renovável no primeiro trimestre
Renováveis superam subida da procura global de eletricidade em 2025
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