Europa dá 'borla' em derrapagens na despesa com juros se país voltar aos défices excessivos

No caso da correção da despesa com juros para calcular o indicador de esforço orçamental, Portugal, que pagará daqui até 2027 sempre mais de 2% do PIB em juros da dívida (com base em cálculos do DN/Dinheiro Vivo a partir das projeções do CFP), cerca de sete mil milhões de euros ao ano ou mais, pode ficar isento da imputação dos acréscimos anuais previstos com serviço da dívida, na ordem dos 500 milhões de euros em 2026 e 2027.