Europa elimina principal barreira para ceder a exigências de Trump e afastar tarifas

A União Europeia deu mais um passo no sentido de remover as tarifas que cobra nas importações que chegam dos EUA. Posto isto, fica mais perto de cumprir as exigências de Donald Trump, quando falta um mês e meio para terminar o prazo imposto pelo próprio.

O presidente dos EUA havia ameaçado aumentar as tarifas alfandegárias ao comércio internacional que segue viagem dos Estados-membros da UE para aquele país. Nesse sentido, exigiu que o bloco europeu retirasse as que impõe no sentido inverso.

Em causa está, à partida, um acordo assinado em Turnberry, na Escócia, no verão passado. A documentação final ditava que os EUA colocavam tarifas de 15% sobre os bens importados da UE. Porém, a relação entre as duas partes deteriorou-se nos meses seguintes, nomeadamente em reflexo das exigências de Trump sobre tomar o controlo da Gronelândia.

Ora, a situação parece ter estabilizado e, numa reunião realizada nesta terça-feira, que durou até altas horas da noite, a UE finalizou o documento provisório que visa realizar as alterações acordadas. O acordo surge a cerca de um mês e meio do prazo limite transmitido por Trump (4 de julho), após o qual o próprio prometia subir as tarifas a importações que chegam da UE, caso o acordo não fosse posto em prática.

Em reação ao documento finalizado, a presidente da Comissão Europeia, salientou que "a UE honra os seus compromissos", ainda que as relações entre as duas partes aparentem continuar frágeis.

Numa publicação feita na rede social X, a própria assinalou que "vamos, em breve, cumprir a nossa parte do comunicado conjunto entre UE e EUA, conforme prometido", pode ler-se. A publicação foi feita na madrugada desta quarta-feira.