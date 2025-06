Europa pressiona Governo a fazer cortes maiores no OE e sugere excedente de 0,8% em 2024

As autoridades europeias, designadamente a Comissão Europeia (CE), exigem que o executivo do Partido Socialista (PS) proceda a cortes necessários e urgentes no Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024), deixando cair ou descontinuando, o mais depressa possível, algumas medidas que persistem do lado da despesa e da receita (como apoios contra a inflação energética) e que, defendem, não têm razão de ser ou são ineficazes no seu propósito.