Europa vai libertar 42 milhões de barris nos próximos três meses para conter subida de preços

A Europa prepara mais uma medida que visa conter a subida do preço dos combustíveis. Vai libertar 42 milhões de barris nos próximos três meses, de forma a aumentar a oferta disponível no mercado.

A garantia foi dada pelo ministro da Economia de França, Roland Lescure, citado pela Bloomberg. As declarações tiveram lugar à margem de uma reunião dos ministros da Energia da UE, no Luxemburgo.

A França vai iniciar o processo, ao libertar 10 milhões de barris nos próximos dias.

Em causa está o objetivo de injetar petróleo no mercado, de forma a fazer baixar os preços, numa altura em que as margens de refinação continuam próximas de máximos históricos.

Ainda assim, o impacto nos mercados financeiros é limitado, na medida em que o consumo global diário da matéria prima se aproxima dos 105 milhões de barris diários. Os contratos futuros do barril de Petróleo Brent estão a ser negociados em 110,81 dólares pelas 17 horas de quinta-feira, 29 de outubro, o que significa uma queda de 0,70%, face ao fecho da sessão anterior.