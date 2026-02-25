Eurostat confirma inflação a recuar para 1,7% na zona euro em janeiro

A inflação aumentou 1,7% em janeiro, face ao mesmo mês de 2025. Em causa está um abrandamento face a incrementos de 2% em dezembro e 2,5% em janeiro de 2025. Na UE, os preços no consumidor subiram 2%.

No primeiro mês da Bulgária como membro da zona euro (adotou a moeda no dia 1 de janeiro), a maior contribuição para o acréscimo do índice chegou dos serviços (mais 1,45 pontos percentuais). Seguiram-se alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (mais 0,51 p.p.) e bens industriais não energéticos (mais 0,09 p.p.), nas contas do Eurostat.

A energia gerou um recuo (menos 0,39 p.p.), em janeiro.

Na UE, os dados apontam para uma subida homóloga de 2%, abaixo de 2,3% em dezembro e de 2,8% um ano antes.

No caso de Portugal, a inflação abrandou até 1,9%, face a 2,4% em dezembro. Em janeiro de 2025, a inflação estava em 2,7%. Em termos mensais, registou-se um decréscimo de 1% nos preços em janeiro, face a dezembro.