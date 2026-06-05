Eurostat revê crescimento para 0,3% na zona euro e 0,7% na UE até março

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresceu 0,3% em termos homólogos até março, segundo revisão do Eurostat, esta sexta-feira, que cortou as estimativas de abril (0,8%). Para a União Europeia no seu conjunto, a taxa homóloga ficou em 0,7%, também revista em baixa face à previsão anterior de 1,0%.

Já na variação trimestral — comparação com o trimestre anterior — a área do euro registou uma contração de 0,2% e a UE de 0,1%, invertendo as estimativas preliminares que apontavam para um crescimento de 0,1% em ambos os universos económicos.

No confronto homólogo com o primeiro trimestre de 2025, os maiores crescimentos couberam à Dinamarca (+5,9%), Malta (+4,3%) e Polónia (+3,5%). Os únicos recuos homólogos vieram da Irlanda (−16,8%) e da Roménia (−1,1%).

Na variação face ao trimestre anterior, a Irlanda sofreu a maior queda (−12,1%), seguindo‑se a Lituânia (−0,3%) e a Suécia (−0,2%). Entre os ganhos trimestrais mais fortes destacaram‑se Dinamarca (+1,9%), Estónia e Malta (ambas +1,1%) e Finlândia (+0,9%).

Em Portugal, o Eurostat regista um crescimento homólogo do PIB de 2,3% e estabilidade em relação ao quarto trimestre de 2025.