Eurostat revê em baixa inflação da zona euro para 1,9% em dezembro

O Eurostat anunciou esta segunda-feira, 19, que a taxa de inflação homóloga da zona euro caiu para 1,9% em dezembro de 2025, revendo em baixa a estimativa rápida anterior de 2,0%. Para a União Europeia no seu conjunto, a inflação anual ficou em 2,3%.A leitura de dezembro representa um abrandamento face aos 2,4% registados em igual mês de 2024 e também uma descida relativamente aos 2,1% de novembro de 2025. Na UE, a taxa de dezembro desacelerou igualmente — de 2,7% homóloga para 2,3%, comparando com 2,4% em novembro.Medido pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), o Eurostat indica variações significativas entre países: as menores taxas em dezembro foram observadas em Chipre (0,1%), França (0,7%) e Itália (1,2%); as mais altas registaram‑se na Roménia (8,6%), Eslováquia (4,1%) e Estónia (4,0%).Em Portugal, a inflação pelo IHPC situou‑se em 2,4% em dezembro, abaixo dos 3,1% de dezembro de 2024, mas ligeiramente acima dos 2,1% de novembro de 2025.