Ex-editora executiva da Wikipedia é a nova CEO da Web Summit

A Web Summit acaba de anunciar a sua nova CEO. Katherine Maher, ex-editora executiva da Wikipedia, é agora a responsável pelo evento tecnológico. O anúncio foi feito pelo conselho de administração da Web Summit, que aponta o nome de Maher como a responsável pelo evento, neste período de transição..Katherine Maher mostra-se entusiasmada com o novo cargo porque acredita que a missão da Web Summit é ligar as pessoas e as ideias que vão mudar o mundo. "Num presente onde a tecnologia está interligada em todos os aspetos de nossas vidas, e num futuro que representa a nossa maior esperança e o nosso maior disruptor, o papel da Web Summit como lugar para conexão e conversa é mais urgente do que nunca. A nossa tarefa imediata está a focar-se novamente para o que fazemos melhor: promover o diálogo entre todos aqueles que estão ligados ao avanço tecnológico", reforça..No mesmo comunicado, os responsáveis da Web Summit, anunciam ainda a nomeação de Damian Kimmelman como administrador não executivo. Como explicam, Damian Kimmelman foi o co-fundador de várias empresas e organizações, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como a startup Batelle.com. "Acredito firmemente na missão do Web Summit de ajudar a estabelecer ligações significativas que mudam o mundo, e estou ansioso para trabalhar com Katherine e o conselho para conseguir isso e apoiar o diálogo que garantirá que a Web Summit continua a ser a principal conferência de tecnologia do mundo", afirmou Kimmelman.