Excedente agroalimentar da UE sobe para 19,4 mil milhões até maio

O excedente do comércio agroalimentar da União Europeia (UE) atingiu, entre janeiro e maio, os 19,4 mil milhões de euros, mais mil milhões de euros do que no mesmo período de 2025, divulgou esta quinta-feira a Comissão Europeia.

Em maio, as exportações agroalimentares da UE atingiram 19,3 mil milhões de euros, o que representa uma descida de 5% em relação a abril e de 4% face a maio de 2025.

De acordo com o mais recente relatório do comércio agroalimentar da UE, publicado pelo executivo comunitário, nos primeiros cinco meses de 2026, o valor das exportações agroalimentares da UE somou 96,9 mil milhões de euros entre janeiro e maio de 2026, o que representa uma descida de 3% em comparação com 2025.

A Comissão destaca que o encerramento do estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, em consequência da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, a partir de março de 2026 reduziu as exportações para os Emirados Árabes Unidos em 28% em valor, bem como para outros países do Golfo com fluxos menores.

Por outro lado, o valor acumulado das importações caiu 5%, para 77,5 mil milhões de euros, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Isto deve-se principalmente à redução das importações de produtos de cacau, cereais, bem como de oleaginosas e culturas proteicas.