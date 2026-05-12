Excedente comercial agrícola da UE cai para 24,7 mil milhões de euros em 2025

A balança comercial externa da União Europeia em produtos agrícolas registou em 2025 um excedente de 24,7 mil milhões de euros, abaixo dos 39,2 mil milhões verificados no ano anterior, segundo dados divulgados esta terça-feira, 12, pelo Eurostat.

As exportações para países fora da UE subiram 1,6% face a 2024, para 238,2 mil milhões de euros, enquanto as importações cresceram 9,3% e totalizaram 213,5 mil milhões de euros.

O Reino Unido manteve‑se como o principal destino das exportações agrícolas comunitárias, com uma quota de 23,3% e vendas no valor de 55,6 mil milhões de euros. Seguem‑se os Estados Unidos com 12% e 28,5 mil milhões, a Suíça com 5,7% e 13,5 mil milhões e a China com 4,9% e 11,6 mil milhões.

O Eurostat sublinha que, em geral, as quotas dos principais parceiros sofreram apenas variações modestas, apesar dos EUA terem visto a sua quota recuar 0,9 pontos devido à introdução de tarifas sobre vários produtos agrícolas.

Do lado das importações, o Brasil foi a principal origem, com 8,5% do total e 18,2 mil milhões de euros em fornecimentos para a UE. O Reino Unido representou 8% e 17,1 mil milhões, os Estados Unidos 6,2% e 13,3 mil milhões, e a China 5,1% e 10,9 mil milhões.

Entre 2024 e 2025 houve também alterações pontuais nas quotas, com destaque para a Ucrânia cuja participação nas importações da UE caiu de 6,7% para 5,0% após o término das medidas de facilitação comercial que beneficiavam os seus produtos agrícolas.