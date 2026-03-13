Excedente comercial agroalimentar da UE recua para 49,9 mil milhões

O excedente comercial agroalimentar da União Europeia (UE) abrandou 13,3 mil milhões de euros, para 49,9 mil milhões de euros, em 2025 face a 2024, divulgou esta sexta-feira, 13, a Comissão Europeia.

O executivo comunitário justifica a diminuição com o aumento dos preços de importação de mercadorias fundamentais como o café, o cacau e as frutas e frutos de casca rija, salientando que a UE continua a ser o maior exportador mundial de produtos agroalimentares e foi também o principal importador global em 2025.

O comércio agroalimentar representou 9% do total das exportações da UE, 7,5% do total das importações e 37% do excedente comercial global da UE em 2025.

As exportações agroalimentares da UE totalizaram 238,4 mil milhões de euros (ME) em 2025, um aumento de 2,3 mil ME (1%) em relação a 2024.

As importações, por outro lado, aumentaram 15 mil ME (9%) para 188,6 mil ME.

O Reino Unido manteve-se como o principal destino das exportações agroalimentares da UE, representando 23% do total (55,6 mil ME).

Entre outros desenvolvimentos, as exportações cresceram significativamente para a Suíça (1,2 mil ME, 7%) e para a Turquia (1,1 mil ME, 16%).

As preparações de cereais, os laticínios e o vinho continuaram a liderar as exportações da UE, enquanto o cacau, o café e o chocolate registaram os maiores aumentos de valor, em grande parte devido à subida dos preços.

No que se refere às exportações, o Reino Unido, o Brasil e os EUA continuaram a ser os principais fornecedores da UE, com o cacau, o café e as frutas e frutos de casca rija a impulsionar o crescimento das importações devido aos preços globais mais elevados.