Economia

Excedente comercial agroalimentar da UE recua para 49,9 mil milhões

A Comissão Europeia justifica a diminuição com o aumento dos preços de importação de mercadorias fundamentais como o café, o cacau e as frutas e frutos de casca rija.
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia,EPA/OLIVIER MATTHYS
Publicado a

O excedente comercial agroalimentar da União Europeia (UE) abrandou 13,3 mil milhões de euros, para 49,9 mil milhões de euros, em 2025 face a 2024, divulgou esta sexta-feira, 13, a Comissão Europeia.

O executivo comunitário justifica a diminuição com o aumento dos preços de importação de mercadorias fundamentais como o café, o cacau e as frutas e frutos de casca rija, salientando que a UE continua a ser o maior exportador mundial de produtos agroalimentares e foi também o principal importador global em 2025.

O comércio agroalimentar representou 9% do total das exportações da UE, 7,5% do total das importações e 37% do excedente comercial global da UE em 2025.

As exportações agroalimentares da UE totalizaram 238,4 mil milhões de euros (ME) em 2025, um aumento de 2,3 mil ME (1%) em relação a 2024.

As importações, por outro lado, aumentaram 15 mil ME (9%) para 188,6 mil ME.

O Reino Unido manteve-se como o principal destino das exportações agroalimentares da UE, representando 23% do total (55,6 mil ME).

Entre outros desenvolvimentos, as exportações cresceram significativamente para a Suíça (1,2 mil ME, 7%) e para a Turquia (1,1 mil ME, 16%).

As preparações de cereais, os laticínios e o vinho continuaram a liderar as exportações da UE, enquanto o cacau, o café e o chocolate registaram os maiores aumentos de valor, em grande parte devido à subida dos preços.

No que se refere às exportações, o Reino Unido, o Brasil e os EUA continuaram a ser os principais fornecedores da UE, com o cacau, o café e as frutas e frutos de casca rija a impulsionar o crescimento das importações devido aos preços globais mais elevados.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia,
Excedente no comércio agroalimentar da UE recua para 5.400 milhões em setembro
Comissão Europeia (CE)
agroalimentar
excedente comercial

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt