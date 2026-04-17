Excedente comercial da zona euro contrai 50% para 11,5 mil milhões em fevereiro

O saldo positivo da balança comercial de bens da zona euro caiu para 11,5 mil milhões de euros em fevereiro, cerca de metade do registado no mesmo mês de 2025, quando o excedente atingiu 23,1 mil milhões, revela esta sexta-feira, 17, o Eurostat.

A principal pressão sobre o resultado teve origem nas exportações, que registaram uma queda anual de 6,7%, para 232,4 mil milhões de euros — face a 249,1 mil milhões em fevereiro de 2025. As importações de bens de países terceiros também recuaram, mas em menor escala, 2,2%, para 221 mil milhões de euros.

No agregado da União Europeia, a tendência foi semelhante, já que o excedente da balança comercial de bens com o resto do mundo abrandou para 9,1 mil milhões de euros, contra 22,9 mil milhões um ano antes.

As vendas ao exterior do bloco reduziram‑se 9,3%, para 204,7 mil milhões, enquanto as compras a terceiros caíram 3,5%, fixando‑se em 195,7 mil milhões.

A decomposição por parceiros comerciais sublinha mudanças significativas nos desequilíbrios. O saldo positivo da UE com os Estados Unidos diminuiu substancialmente, de 23,4 mil milhões para 10,6 mil milhões em variação homóloga. Paralelamente, o défice face à China abrandou, passando de 30,3 mil milhões para 26,2 mil milhões.

Os números do Eurostat apontam, assim, para um enfraquecimento das exportações como factor determinante na compressão dos saldos comerciais, num contexto em que as importações também recuam, mas com menor intensidade.